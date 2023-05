Seniorin in Niederösterreich von Buche erschlagen

Eine 71-jährige Frau ist am Dienstag in Niederösterreich von einem Baum erschlagen worden. Das Unfallopfer war in den Nachmittagsstunden im Gemeindegebiet von Perersdorf (Bezirk St. Pölten/Land) mit Pflanzarbeiten von Jungbäumen beschäftigt. Während dessen stürzte eine etwa 20 Meter hohe Buche um und traf die Frau tödlich, berichtete die Polizei Dienstagabend.