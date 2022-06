Die Kommunalpolitik in Haag (Bezirk Amstetten) kommt wegen falsch gestellter Elektroinstallationsrechnungen auf großen Baustellen der Gemeinde nicht zur Ruhe. In einem detailreichen Bericht in einem Postwurf kreidet die Bürgerliste Für Haag (FH) eine Reihe von Ungereimtheiten an. Gleichzeitig fordert sie die nächste Überprüfung einer Großbaustelle, an der die Haager Elektrofirma ETM beteiligt war. Schwer attackiert wird abermals auch die Bürgermeisterpartei ÖVP.

Wie berichtet, wurden der frühere ÖVP-Wirtschaftsstadtrat und ETM-Eigentümer Christian Marquart und der externe Prüfer Rudolf Pfaffenlehner zu Jahresbeginn auf Drängen von FH wegen neuer Ungereimtheiten von allen Gemeinderatsparteien wegen Betrugsverdacht angezeigt. Eine Prüfung durch die Staatsanwaltschaft St. Pölten läuft.