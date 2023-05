Nach Wolf-Sichtungen in NÖ: Mikl-Leitner will Schutzstatus überdenken

Der Schutz der Wölfe – wie seit 30 Jahren in der FFH-Richtlinie festgelegt – müsse deshalb überdacht werden. Diese Argumentation löste in den Kommentaren eine Welle der Empörung aus: „Ich könnte mich nicht daran erinnern, gelesen zu haben, dass in Österreich ein Wolf Menschen angegriffen hätte“, heißt es etwa in einem Posting.

Auch eine Studie des Norwegischen Instituts für Naturforschung (NINA) zeigt, dass es hierzulande zwischen 2002 und 2020 keine Wolfsattacken auf Menschen gegeben hat.