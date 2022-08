Nach Wohnhauseinbrüchen: Polizei nimmt mutmaßliches Täterduo fest

Seit Mitte März war die Polizei einer Tätergruppe auf der Spur: Diese brach mehrmals in Wohnhäuser ein, indem sie Löcher in Terrassentüren und Fenster bohrten. Die Täter stahlen Fahrzeugschlüssel, Handtaschen sowie Schmuck. Aus den Handtaschen entwendeten sie meist nur das Bargeld und entsorgten die Taschen noch in Tatortnähe.

Mit den Fahrzeugschlüsseln stahlen sie die Fahrzeuge der Opfer und brachten diese sofort ins Ausland. Die Ermittler konnten einen der gestohlenen Pkw kurz nach dem Diebstahl in Ungarn auffinden und sicherstellen. Der Innenraum des Fahrzeuges war jedoch erheblich beschädigt.

Nicht geständig

Durch eine Zusammenarbeit zwischen Polizisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich und ungarischen Polizeibehörden konnten im Mai zwei ungarische Beschuldigte im Alter von 32 und 58 Jahren nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl im Bezirk Mödling festgenommen werden. Im Fahrzeug hatten die beiden unter anderem Werkzeug mit, das zum Anbohren der Fenster verwendet wurden.

Beide waren nicht geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Sei deren Festnahme wurden in Niederösterreich keine weiteren gleichartigen Einbruchsdiebstähle mehr begangen.

Sechs Einbrüche

Die Polizeibediensteten konnten den Beschuldigten zwischen März und Anfang Mai insgesamt sechs Wohnhauseinbrüche in den Bezirken Gänserndorf, Baden, St. Pölten-Land und Mödling zuordnen. In Gaaden bei Mödling blieb es beim Versuch.

Weiters werden sie beschuldigt, einen Einbruch in einen Pkw in Alland, Bezirk Baden, begangen und daraus eine Geldbörse gestohlen zu haben. Bei diesen Straftaten wurden vier Pkw sowie zwei Geigen, E-Bikes, Bargeld und Schmuck gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 200.000 Euro.