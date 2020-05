Nach Wilderer-Drama mehren sich auffällige Funde

Das Drama um den Wilderer und Vierfachmörder Alois Huber hat deutliche Auswirkungen auf die Jägerschaft. Seit Tagen häufen sich speziell in NÖ Meldungen über den Fund von abgetrennten Rehhäuptern in den Wäldern. Die Jägerschaft warnt jedoch davor, jede dieser Beobachtungen für einen Fall von Wilderei zu halten.

Schon in der Vorwoche nahm, wie berichtet, die Polizei Ermittlungen auf, nachdem zwei abgeschnittene Rehköpfe nahe einer Kläranlage bei Raabs an der Thaya gefunden worden waren. Nun wurden dem KURIER Fotos von ähnlich grausigen Funden im Wald- und Mostviertel zugeschickt.

So fand am letzten Septemberwochenende ein junger Pilzsucher in der Gemeinde Neustadtl/ Donau, Bezirk Amstetten, mitten auf einem Waldweg statt den Schwammerln den abgetrennten Kopf einer Rehgeiß. „Es gab keinerlei Spuren, wie der Kopf auf die Schotterstraße gekommen sein könnte“, erzählt der Finder. Er rief per Handy befreundete Jäger an. „Beide haben eher vermutet, dass der Kopf von der Ladefläche eines Pick-ups gefallen oder von einem Fuchs angeschleppt worden ist. Deshalb hab’ ich die Polizei nicht verständigt“, erzählt Michael E.