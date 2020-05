Akte Wilderer wird immer dicker: Straftaten auch in anderen Bundesländern

Aber auch in seiner Heimatregion soll der Todesschütze äußerst aktiv gewesen sein. Neben einem Vandalenakt am Fahrtechnikzentrum in Melk (KURIER berichtete), soll Huber 2007 auch drei Bagger des Bundesheeres zerstört haben. Diese waren für den Bau einer Schießsportanlage in Rosenfeld zur Verfügung gestellt worden. Schaden: rund 180.000 Euro. „Wir sind ziemlich sicher, dass auch er das gewesen ist. Eine endgültige Zuordnung ist wegen der fehlenden Spuren am Tatort jedoch schwierig. Es gibt nur eine Fußspur“, meint ein Ermittler.

Auf das das Konto des Todesschützen sollen zudem mehr Fälle von Wilderei gehen als bisher bekannt. Schon 1995 wurde in der Forstverwaltung Hernstein im Bezirk Baden ein Hirsch mit abgetrenntem Haupt entdeckt. „ Alois Huber hat nur kurz zuvor für die Forstverwaltung Holztransporte in dem Revier durchgeführt“, schildert ein Verantwortlicher der Forstverwaltung. Der Fall von Wilderei wurde damals angezeigt, doch heute erscheint er in einem völlig neuen Licht.