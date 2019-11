Nach Unfall mit Fahrradanhänger: Anklage gegen Mutter

Der Vorfall geschah am Abend des 4. August. Die Mutter war mit ihrem E-Bike unterwegs und hatte ihre beiden Töchter, im Alter von ein und vier Jahren in einem Fahrradanhänger mitgeführt. Die drei waren auf der Bundesstraße B19 in der Nähe von Hausleiten (Bezirk Korneuburg) unterwegs. Ein 60-jähriger Wiener war mit seiner Ehefrau im Auto unterwegs, erfasste das Gespann und schleifte es 15 Meter mit.

Für die einjährige Tochter kam jede Hilfe zu spät. Die vierjährige Schwester erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Auch Pkw-Lenker muss vor Gericht

Aber auch der 60-jährige Wiener muss sich vor Gericht verantworten, bestätigt Sprecher Köhl. Ihm wird neben fahrlässiger Tötung auch noch fahrlässige Körperverletzung an der Mutter vorgeworfen.

Ein Verhandlungstermin steht bis dato noch aus. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.