Nach Protesten: Perchtoldsdorf erhöht Kanalgebühren nur in Raten

"Im heurigen Jahr erfolgt eine Erhöhung der Preise bei Wasser von 1,80 Euro - statt wie ursprünglich geplant 2,20 Euro -, bei Kanal von 3,60 statt 4,20 Euro", so Kö. "Die zweite Erhöhung soll erst im Oktober 2025 für Wasser, bzw. im Jänner 2026 für Kanal erfolgen".

"Erhöhung alternativlos"

Die Bürgermeisterin spricht von einer "deutlichen Entlastung der Haushalte im heurigen Jahr". Die Preiserhöhung an sich sei "leider alternativlos". Perchtoldsdorf habe in den vergangenen Jahren "über zwei Millionen Euro in die Wasserversorgung und über eine Million Euro in die Abwasserbeseitigung investiert, sowie auch rund 400.00 Euro in die Blackout-Vorsorge".