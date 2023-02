Nach NÖ-Wahl: FPÖ präsentiert ihr Landtag-Team

Dem Landesparlament bereits zuletzt angehört haben Landbauer, Dieter Dorner als Verkehrssprecher, Reinhard Teufel als Wirtschaftssprecher und Jürgen Handler als Wehrsprecher. Landesrat Gottfried Waldhäusl, einer der aktuell für ein Mandat im Landtag Nominierten, ist u.a. ehemaliger Klubchef. Die künftigen drei Regierungsmitglieder der FPÖ im Bundesland werden aus dem Kreis der 14 kommen, erfuhr die APA aus Parteikreisen. Danach werden drei weitere Abgeordnete nachnominiert.

Neu in die Länderkammer wird der Bezirksparteiobmann aus Horn, Klemens Kofler, einziehen. Die bisherigen Bundesräte der FPÖ Niederösterreich, Andreas Spanring und Michael Bernard, bleiben im Amt.

Verhandlungen

Er wolle „eine spürbare Entlastung der Familien im Kampf gegen die Preisexplosion, das Asylchaos muss konsequent bekämpft und die Korruption zerschlagen werden“, sagte Landbauer. Der Grundsatz der Freiheitlichen für die Verhandlungen und die zukünftige Arbeit im Landtag laute „Niederösterreich zuerst“. Der FPÖ-Landeschef: „Wir verhandeln im Auftrag der Wähler. Es gilt, was ich vor der Wahl gesagt habe. Jetzt geht es um die besten Inhalte für unsere Kinder, Familien, Arbeiter und Senioren. Unsere Landsleute brauchen eine Perspektive. Über Personalia in der Regierungsverantwortung wird zum Schluss gesprochen.“

Nach dem historisch besten Wahlergebnis in Niederösterreich mit 24,19 Prozent (plus 9,43 Prozentpunkte) stellen die Freiheitlichen einen LH-Stellvertreter, zwei weitere Regierungsmitglieder, 14 Mandatare im Landtag und drei Bundesräte. In sechs Bezirken haben sie am 29. Jänner erstmals ein Grundmandat erreicht (Amstetten, Baden, Melk, Neunkirchen, St. Pölten und Wiener Neustadt).