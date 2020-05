Nach Juden-Sager: Gföhler Bürgermeister tritt ab

Der Gföhler Bürgermeister, der wegen eines Juden-Sagers während einer Diskussion unter Stadträten für Schlagzeilen gesorgt hatte, hat nun selbst einen Schlussstrich gezogen. Heute, Freitag, kündigte er seinen Rücktritt als Bürgermeister an. Es liege ihm fern, Menschen zu verletzen. "Sollte dies dennoch eingetreten sein, dann entschuldige ich mich in aller Deutlichkeit dafür", sagte er in einer Aussendung.

Im Zuge einer Sitzung am 3. Dezember soll es zu der Entgleisung gekommen sein. Zwei Stadträte der SPÖ zitieren Ortschef Karl Simlinger ( ÖVP) mit folgender Aussage: „Mir gehen die Scheiß-Asylanten sowieso am Oarsch, aber Schuld sind die Pressefritzen, die gehören aufgehängt, de san wia de Juden.“ Die Formulierung sei – wie berichtet – am Dienstag im Rahmen einer Diskussion über eine im Gemeindegebiet geplante Unterkunft für Asylwerber gefallen. Simlinger dementierte. Tags darauf wurde er vom Mauthausen-Komitee wegen Verhetzung angezeigt.