Nach dem Überschuss fehlt jetzt das Holz

„Im Moment kann man noch gar nicht sagen, wie es wird“, antwortet Franz Fischer, Obmann des NÖ Waldverbandes, auf die Frage, ob ein starkes Borkenkäferjahr bevorsteht. Wenn es im Frühjahr sehr trocken ist, dann fehlt den Bäumen der Lebenssaft, dann sind sie leichtes Futter für Schädlinge, wie den Borkenkäfer.

„Wir haben Glück, es gab einen richtigen Winter mit Schnee und Minusgraden“, sagt er, der Boden im Wald ist „wie ein Schwamm“, er hat alles aufgesaugt und ist noch feucht. „Obwohl es in den letzten Wochen kaum Niederschlag gab und auch in den kommenden nicht danach ausschaut“, so der Experte. Doch gerade in der jetzigen Phase wäre der Regen am wichtigsten. „Die kleinen und die großen Bäume brauchen jetzt im Frühling Wasser. Sie starten in eine neue Vegetationsphase“, erklärt Fischer.