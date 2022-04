Nach Brand wird in Allentsteig wieder scharf geschossen - aus der Luft

Die Flüge finden wochentags statt, trainiert wird nur tagsüber. Am Karfreitag wird nicht geschossen. Geflogen wird mit zwei österreichischen und bis zu vier deutschen Eurofightern, teilte das Verteidigungsministerium in einer Aussendung am Dienstag mit.

Im Rahmen der Ausbildungskooperation mit Deutschland nehmen Eurofighter des „Taktischen Luftwaffengeschwaders 74“ aus Neuburg an der Donau in Bayern teil, wurde erläutert. Geübt wird auch der Einsatz der 27-Millimeter-Bordkanone.