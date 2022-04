Der Frühling meldet sich zurück - aber nur kurz

Auf Tief folgt Tief

Wer kann, sollte das genießen, denn „Mirella“ und „Nasim“ warten schon. Diese beiden Tiefs regieren ab Mittwochabend, die ersten beiden „von einer Reihe an Tiefs, die am laufenden Band vom Norden hereinkommen“, beschreibt Spengler. Das bedeutet für das kommende Wochenende mit dem Start in die Osterferien und den Palmsonntag nichts Schönes: „Es geht wieder abwärts mit den Temperaturen“, sagt die Expertin voraus.

Auch Niederschlag kündigt sich an und wie schon am Samstag könnte erneut Schnee auch in tieferen Lagen fallen. Für Prognosen für die Ferienwoche oder gar Ostern selbst ist es zu früh, nur so viel lässt sich aus den längerfristigen Wettermodellen ablesen: „Es wird frühlingshafter“, verspricht die Meteorologin.