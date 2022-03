Warm anziehen, bitte: Es wird wieder winterlich - sogar in Wien

"So ein Wetterumschwung gehört einfach zu März und April dazu", versichert Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet. Der Meteorologe spricht damit gelassen aus, was viele andere wohl gerade ein bisschen (ver)stört: Der Frühsommer verabschiedet sich und macht Richtung Wochenende einem Wintereinbruch Platz - damit einher geht ein Temperatursturz von bis zu 20 Grad.

Doch es bleibt noch ein bisschen Zeit, die Wärme zu genießen und im T-Shirt Eis zu schlecken, ehe in einigen höher liegenden Regionen wieder Eis von der Windschutzscheibe gekratzt werden muss. Am Dienstag wird es zwar nicht mehr so ungetrübt sonnig wie am Montag, doch die Tageshöchstwerte steigen je nach Region noch einmal auf 15 bis 22 Grad. Doch Hoch "Peter" schwächelt schon, am Mittwoch sind bereits erste schwächere Regenschauer zu erwarten, die sich noch dazu mit Saharastaub mischen. Ab Mittwochabend übernimmt dann ein Italientief, das vermutlich "Jana" oder "Katharina" heißen wird - heuer tragen die Tiefs weibliche, Hochs männliche Namen.