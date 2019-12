Nach Abschiebe-Stopp: Afghane hofft auf Lehrlingsregelung

Wie einen Star trugen ihn zwei Mitschüler auf Schultern durch die Fachschule für Sozialberufe in Langenlois im niederösterreichischen Bezirk Krems. Schulschwestern, Lehrer, Flüchtlingshelfer und Schulkollegen waren Dienstagvormittag in der Aula zusammen gekommen, um Ziaulrahman Zaland wieder in die Arme zu schließen. Großer Jubel war zu hören.

„Ich bin so dankbar, was alle für mich getan haben“, sagt der 22-jährige Asylwerber aus Afghanistan, der seit Sonntag im Polizeianhaltezentrum Roßauer Lände in Wien auf den Abflug wartete: „Mir wurde bewusst, dass mein Leben in Gefahr ist, wenn ich wieder in Kabul bin.“ Schülerdemos und Protestbriefe an führende Politiker zeigten am Montag offensichtlich Wirkung, um seine Abschiebung zu stoppen – vorerst. Bis klar ist, ob ein neues Gesetz, das am Mittwoch im Nationalrat beschlossen werden soll, auch für ihn gilt.