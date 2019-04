Nach 27 Jahren: Flüchtlingsheim St. Gabriel geschlossen

"Bis zuletzt gekämpft"

„Wir haben in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Flüchtlingsquartiere, die wir 2015 und 2016 auf Bitte des Landes in einer akuten Notsituation rasch und unbürokratisch eröffnet haben, wieder geschlossen. Das war zu erwarten und ist in Niederösterreich im Übrigen nicht anders als in anderen Bundesländern auch", erklärt Caritas-Sprecher Martin Gantner.

"Klar ist: Das Kloster St. Gabriel hätten wir als Standort natürlich gerne erhalten – dafür haben wir auch bis zuletzt gekämpft. Ganz einfach, weil hier seit den 90er-Jahren gute und wichtige Arbeit geleistet wurde. Gemeinsam mit der Gemeinde, mit den Steyler Missionaren und mit sehr vielen Freiwilligen. Von Seiten des Landes wurde jedoch klar signalisiert, dass kein weiterer Bedarf vorhanden ist. Seit beinahe einem Jahr gab es darüber hinaus auch keine neuen Zuweisungen durch die zuständige Stelle des Landes."

Die Caritas werde sich aber auch zukünftig für Menschen in Not in NÖ einsetzen.

Eine Bluttat im Mai vergangenen Jahres hatte für heftige politische Debatten rund um die Sicherheit der Bewohner und der Bevölkerung geführt. Ein psychisch kranker Asylwerber hatte damals einen Mitbewohner getötet.