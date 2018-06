St. Gabriel: Schwerkranke mussten doch umziehen

Bis zuletzt hatten die Bewohner des Flüchtlingsheims St. Gabriel in Maria Enzersdorf und die Caritas auf eine gute Lösung für Schwerkranke gehofft. Dass zumindest diese Menschen in ihrem Zuhause bleiben dürfen. Doch entgegen der Ankündigung von Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) am Montag wurden Dienstag um neun Uhr 26 Personen abgeholt. 11 von ihnen sind sogenannte "humanitäre Härtefälle", die ohne entsprechende Hilfe kein eigenständiges Leben führen können. Sie alle werden nach Alland in eine Einrichtung des Betreibers "SLC Asylcare verlegt"

"Heute war der schlimmste Tag. Es gab viele Tränen, es war dramatisch", berichtet die Mitarbeiterin Eva Kocvera, eine Psychologin. "Wir hatten gehofft, dass sie von der Liste ausgenommen werden."

Unter denjenigen, die unter Argusaugen der Landesbediensteten umziehen mussten, ist auch Duhaje K., die unter Hypoplasie und spastischen Lähmungen - etwa ihrer Hände - leidet. Sie ist unter anderem beim Duschen auf eine behindertengerechte Einrichtung angewiesen. Ob es diese im neuen Heim gibt, wissen ihre bisherigen Betreuer und Freunde nicht. Auch der russische Künstler Valeriy Ch., 77 Jahre alt, psychisch Krank und pflegebedürftig, wurde abgeholt sowie ein Asylwerber, der wegen rasch fortschreitender Multipler Sklerose auf den Rollstuhl angewiesen ist. Beide Männer lebten acht bzw. sieben Jahre in St. Gabriel. Insgesamt waren etwa 50 körperlich und psychisch Kranken sowie ihren Angehörigen in der Einrichtung untergebracht.

Am Montag waren bereits 24 minderjährige Flüchtlinge in ein Wohnheim der Österreichischen Jungarbeiterbewegung verlegt worden.

Unklare Zukunft

Bei der Caritas spricht man von dramatischen Verabschiedungsszenen, die sich Dienstag abspielten. Zudem herrsche große Unsicherheit, da niemand weiß, wie es weitergehen soll. Zuletzt hatte Waldhäusl ja erklärt, dass es zu keiner Schließung kommen wird. Nun sollen weitere Gespräche folgen.

Dienstagvormittag haben indes auch Unterstützer eine Online-Petition, die sich für den Erhalt von St. Gabriel einsetzte, an Landeshauptfreu Johanna Mikl-Leitner übergeben. Mehr als 12.000 Menschen hatten unterschrieben. Mittlerweile sind es bereits mehr als 13.000. Auch die Landeschefin habe zugesagt, die Einrichtung nicht zu schließen, heißt es bei der Caritas.

Die Verlegung der 110 Bewohner des Flüchtlingsheims hatte Landesrat Waldhäusl nach einer Bluttat in der Unterkunft Anfang Mai angeordnet. Ein psychisch Kranker soll einen Mitbewohner getötet haben.