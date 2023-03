„Mythos Haydn“: Dudelsack und Turbo Thilda

„Mythos Haydn“ ist das Motto der Haydnregion Niederösterreich, am 26. März lädt man zur Saisoneröffnung ins Haydn-Geburtshaus nach Rohrau.

Dort steht „Haydns Highland Experience“ am Programm. Musikwissenschaftler und Haydn-Spezialist Martin Czernin beleuchtet in seinem Vortrag den Triumphzug des Komponisten bei seiner Englandreise. Mitglieder der Salzburger Hofmusik unter Wolfgang Brunner präsentieren unter anderem ausgewählte Werke von Cecilia Barthélemon, einer damals bekannten Sängerin und Komponistin. Begleitet werden sie von der Salzburger Sopranistin Marianna Herzig, Preisträgerin des 3. Internationalen Haydn Gesangswettbewerbs 2021 und dem Multiinstrumentalisten Albin Paulus am Dudelsack.

Weiter geht es mit „Anton Bruckner in der Haydnregion“. Das Ballot Quintett rund um den französischen Dirigenten und Geiger Rémy Ballot sorgt am 7. April im pittoresken Ambiente der Römertherme Carnuntum für außergewöhnlichen Hörgenuss.

Ein Konzert für Familien und Kinder ab drei Jahren ist „Turbo Thilda – Heldin im Schlummerland“ am 15. April in Rohrau. Das Mädchen Mathilda reist in ihren Träumen als Turbo-Thilda ins fantastische Schlummerland zur und trifft dabei auf zwei „echte“ Superhelden: Besserwisser-Boy und Sausewind-Girl. Mit ihrer Klarinette ist sie so schnell wie das Licht.