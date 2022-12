Musikwettbewerb: Mit Bauchgefühl zum „Lied für Niederösterreich“

„Wir lieben es einfach, Musik zu machen“, erklärt Annie Gschwandtner den Erfolg der Gruppe „Bauchgefühl“. Ihr Lied „Ham kumma“ begeisterte Jury und Publikum beim Finale des Liedermacher-Wettbewerbes „Dein Lied für Niederösterreich“ und erreichte den ersten Platz.

„Bauchgefühl“, das sind neben Gschwandtner noch Birgit Trauner und Jonathan Lechner, beim Finalauftritt im ORF-Landesstudio unterstützte noch Norbert Trauner seine Schwester und ihre Musikerkollegen. Das gemeinsame Musizieren hat trotz des jugendlichen Alters der Bandmitglieder eine lange Tradition: Schon in der Musikschule Retz spielten sie gemeinsam, dann („weil uns das so gefallen hat“) kam vor fünf Jahren der Gedanke, eine eigene Band zu gründen. „Bauchgefühl“ war geboren. Stilistisch bewegt man sich vielschichtig zwischen Pop, Jazz und Blasmusik.

Bei den drei Akteuren dreht sich das ganze Leben um die Musik, nicht nur in der Band. Denn alle drei studieren nicht nur an der Musikuni in Wien, das Trio unterrichtet auch selbst an Musikschulen.

Die Idee, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen, sei von einem Kollegen gekommen, erzählt Annie Gschwandtner. Das Lied hat sie dann extra dafür geschrieben, „maßgeschneidert“. Es geht um das Gefühl, nach Hause zu kommen. Dass man sogar gewonnen hat, war doch überraschend. „In unserem Lied kommt auch das Wort Niederösterreich nur ein einziges Mal vor“, sagt Gschwandtner lachend.