Radclub aus NÖ fuhr für guten Zweck bis nach Barcelona

Großes Engagement

Los ging es von Ober-Grafendorf am 3. Juni über die Alpen nach Genua und weiter über die Côte d’Azur nach Barcelona: Insgesamt war man zwölf Tage unterwegs. Drei Länder, 1.980 Kilometer und insgesamt 12.557 Höhenmeter wurden dabei bewältigt.

Ziel der Aktion war es, Spendengelder für die Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Burgenland zu sammeln. Firmen, die sich als Sponsoren beteiligt haben und viele private Spender – sowohl in Österreich als auch auf dem Weg nach Spanien – haben mehr als 46.000 Euro beigesteuert.

„Was für eine unglaubliche Aktion. Wir sind überwältigt vom Engagement und dieser sportlich beeindruckenden Leistung des RC Schnauze. Durch die Einnahmen können wir krebskranken Kindern und Jugendlichen im täglichen Kampf gegen die Krankheit auch in Zukunft zur Seite stehen und Services wie den externen onkologischen Dienst oder den mobilen psychologischen Dienst weiter finanzieren und realisieren“, freut sich Karin Benedik, Krebshilfe-Geschäftsführerin.

Die Aktion wurde auch in Spanien wahrgenommen. Am Zielort wurden die Sportler von der Stadträtin sowie dem Sportpräsidenten von Barcelona empfangen. Mit einer dem Radclub gewidmeten Messe in der berühmten Basilika Sagrada Família nahm dieses besondere Erlebnis seinen Abschluss.

Nun konnte der Spendenbetrag übergeben werden. Infos: www.kinderkrebshilfe.wien

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: