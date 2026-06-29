Musikschule Wiener Neustadt übernimmt auch Bad Fischau

Die Musikschule Bad Fischau-Brunn wird in die Josef Matthias Hauer-Musikschule Wiener Neustadt eingegliedert. Hintergrund sind Änderungen des niederösterreichischen Musikschulgesetzes, die ab September 2026 in Kraft treten. Wer künftig weniger als 300 Wochenstunden Unterricht anbietet, erhält geringere Förderungen des Landes. Bad Fischau-Brunn mit derzeit rund 120 geförderten Unterrichtsstunden wäre davon betroffen.

„Um das Angebot langfristig abzusichern und die hohe Qualität der musikalischen Ausbildung zu erhalten“, habe die Stadt Wiener Neustadt mit der Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn eine Vereinbarung über die Errichtung einer Filialmusikschule abgeschlossen, berichten nun die Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stefan Zimper (beide ÖVP). Keine Entlassungen, keine zusätzlichen Kosten Alle Lehrerinnen und Lehrer werden übernommen. Die bisherigen Unterrichtsstandorte in Bad Fischau-Brunn und Weikersdorf bleiben erhalten. „Für die Stadt Wiener Neustadt entstehen durch die Kooperation keine zusätzlichen Kosten, da ein allfälliger Betriebsabgang von Bad Fischau-Brunn getragen wird“, betont Schneeberger. Mit der Eingliederung wachse die Josef Matthias Hauer-Musikschule weiter „zu einem regionalen Kompetenzzentrum für musikalische Ausbildung“.

Geleitet wird sie von einer Bad Fischauerin: Direktorin Cordula Schröck. Man stelle so sicher, dass „Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch künftig wohnortnah hochwertigen Musikunterricht in ihren Gemeinden erhalten“, sagt sie. Schröck war seit der Gründung als eine von zunächst drei Lehrkräften maßgeblich am Aufbau und an der Weiterentwicklung der Musikschule Bad Fischau beteiligt. Bürgermeister Zimper ist zufrieden: „Für unsere Gemeinde stand die langfristige Sicherung des Musikschulstandortes an erster Stelle. Die Kooperation bietet Stabilität und schafft eine verlässliche Perspektive für die kommenden Jahre.“ Und sein Weikersdorfer Amtskollege Manfred Rottensteiner freut sich, „dass auch der Standort Weikersdorf als kleinster Teil der neuen Struktur seine Eigenständigkeit und seine Nähe zu den Schülerinnen und Schülern behält.“ Gleichzeitig bringe die Einbindung in eine größere Musikschule zahlreiche Vorteile mit sich: „Von einem erweiterten Angebot bis hin zu zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte.“