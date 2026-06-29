Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Musikschule Wiener Neustadt übernimmt auch Bad Fischau

Kooperation besiegelt, um Förderungen des Landes langfristig zu erhalten. Die Standorte Bad Fischau-Brunn und Weikersdorf bleiben bestehen.
Stefan Jedlicka
29.06.2026, 16:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Sechs Personen stehen vor Fahnen

Die Musikschule Bad Fischau-Brunn wird in die Josef Matthias Hauer-Musikschule Wiener Neustadt eingegliedert. 

Hintergrund sind Änderungen des niederösterreichischen Musikschulgesetzes, die ab September 2026  in Kraft treten. Wer künftig weniger als 300 Wochenstunden Unterricht anbietet, erhält geringere Förderungen des Landes. Bad Fischau-Brunn mit derzeit rund 120 geförderten Unterrichtsstunden wäre davon betroffen.

Flammen greifen auf Wohnhaus über: Feuerwehr rettet drei Katzen

„Um das  Angebot langfristig abzusichern und die hohe Qualität der musikalischen Ausbildung zu erhalten“, habe die Stadt Wiener Neustadt mit der Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn eine Vereinbarung über die Errichtung einer Filialmusikschule abgeschlossen, berichten nun die Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stefan Zimper (beide ÖVP).

Keine Entlassungen, keine zusätzlichen Kosten

Alle Lehrerinnen und Lehrer werden übernommen. Die bisherigen Unterrichtsstandorte in Bad Fischau-Brunn und Weikersdorf bleiben erhalten. „Für die Stadt Wiener Neustadt entstehen durch die Kooperation  keine zusätzlichen Kosten, da ein allfälliger Betriebsabgang von  Bad Fischau-Brunn getragen wird“, betont Schneeberger. Mit der Eingliederung wachse die Josef Matthias Hauer-Musikschule weiter „zu einem regionalen Kompetenzzentrum für musikalische Ausbildung“.

Herzstillstand beim Spaziergang: Frau starb im Helenental

Geleitet wird sie von einer Bad Fischauerin: Direktorin Cordula Schröck. Man stelle so sicher, dass „Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch künftig wohnortnah hochwertigen Musikunterricht in ihren Gemeinden erhalten“, sagt sie. Schröck war seit der Gründung als eine von zunächst drei Lehrkräften maßgeblich am Aufbau und an der Weiterentwicklung der Musikschule Bad Fischau beteiligt.

Bürgermeister Zimper ist zufrieden: „Für unsere Gemeinde stand die langfristige Sicherung des Musikschulstandortes an erster Stelle. Die Kooperation bietet Stabilität und schafft eine verlässliche Perspektive für die kommenden Jahre.“

Und sein Weikersdorfer Amtskollege Manfred Rottensteiner freut sich, „dass auch der Standort Weikersdorf als kleinster Teil der neuen Struktur seine Eigenständigkeit und seine Nähe zu den Schülerinnen und Schülern behält.“ Gleichzeitig bringe die Einbindung in eine größere Musikschule zahlreiche Vorteile mit sich: „Von einem erweiterten Angebot bis hin zu zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte.“

Gas statt Bremse: Auto landet in Schaufenster

Fakten zur neuen Musikschul-Kooperation

Josef Matthias Hauer-Musikschule Wiener Neustadt

  • Schülerinnen und Schüler: 520
  • Lehrende: 27
  • angebotene Unterrichtsfächer: 21 Instrumente, dazu ein reichhaltiges Angebot an Nebenfächern, wie Chor, Orchester, Ensembles und Bands

Standort Bad Fischau-Brunn / Weikersdorf am Steinfelde

  • Schülerinnen und Schüler: 230
Wiener Neustadt
kurier.at  | 

Kommentare