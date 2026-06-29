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Niederösterreich

Flammen greifen auf Wohnhaus über: Feuerwehr rettet drei Katzen

Ein Brand setzte ein Einfamilienhaus in Gloggnitz in Brand. Eine heiße Gasflasche sorgte für zusätzliche Gefahr.
Johannes Weichhart
29.06.2026, 11:40

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Feuerwehr löscht Brand an einem Dach mit Drehleiter, Rauch steigt auf.

Ein Brand hat am Wochenende ein Einfamilienhaus in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) schwer beschädigt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Flammen, die ursprünglich im Freien ausgebrochen waren, bereits auf das Gebäude und den Dachstuhl übergegriffen. 

Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.

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Zehn Feuerwehren mit insgesamt 78 Mitgliedern standen im Großeinsatz. „Der leichte Wind trieb das Feuer weiter in den Dachstuhl. Nach Eintreffen der weiteren Kräfte wurde über einen Innenangriff versucht, die Dachluke zu finden“, schildert Einsatzleiter Roland Zenz die ersten Minuten. 

Für besondere Vorsicht sorgte eine bereits stark erhitzte Gasflasche auf der Terrasse, die gekühlt und anschließend in einen Swimmingpool verbracht wurde, um eine Explosion zu verhindern.

46-226867740

Katzen konnten gerettet werden.

Gegen 18 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Für die Hausbesitzer gab es trotz des erheblichen Schadens zumindest eine gute Nachricht: Alle drei Katzen konnten von den Einsatzkräften lebend gerettet werden.

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Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Löscharbeiten war die Wiener Straße gesperrt.

Neunkirchen
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