Auto kracht gegen Baum: 64-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Wochenende in Trautmannsdorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) ein Todesopfer gefordert. Ein 64-jähriger Autofahrer kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Der 64-Jährige aus dem Bezirk Baden war auf der Landesstraße L163 von Sarasdorf in Richtung Götzendorf unterwegs. Im Ortsgebiet von Trautmannsdorf an der Leitha, im Bereich des Bahnhofs, geriet sein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Das Fahrzeug prallte in weiterer Folge frontal gegen einen Baum. Trotz des raschen Einsatzes des Notarzthubschraubers Christophorus 9 konnte das Leben des Lenkers nicht mehr gerettet werden. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.