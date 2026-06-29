Zerstörungswut auf Bahnhöfen: 23 Autos in einer Nacht beschädigt
In den frühen Morgenstunden des 24. Juni ist es auf den Bahnhöfen in Wilfleinsdorf und Bruckneudorf zu einer Serie von Sachbeschädigungen gekommen. Insgesamt wurden 23 geparkte Autos beschädigt. Eine 31-jährige Frau wurde wenig später von der Polizei festgenommen.
Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Anzeige am Bahnhof in Wilfleinsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha. Polizeibeamte fanden dort sieben beschädigte Pkw vor. Bei den Fahrzeugen waren die Scheiben eingeschlagen worden. Zudem wurden das Display eines Ticketautomaten sowie die Fensterscheibe eines Wartehauses zerstört.
Noch während der sofort eingeleiteten Fahndung erhielten die Ermittler Hinweise auf weitere gleichartige Beschädigungen am Bahnhof Bruckneudorf im Bezirk Neusiedl am See. Dort waren insgesamt 16 geparkte Fahrzeuge auf dieselbe Weise beschädigt worden.
Beamte der Polizeiinspektion Parndorf konnten eine tatverdächtige Frau (31) schließlich am Bahnhof Bruckneudorf anhalten. Die 31-Jährige, die laut Polizei ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen.
Ermittlungen laufen weiter
Bei ihrer Einvernahme verweigerte die Beschuldigte die Aussage. Ob aus den beschädigten Fahrzeugen auch Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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