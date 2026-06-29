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Niederösterreich/Burgenland

Zerstörungswut auf Bahnhöfen: 23 Autos in einer Nacht beschädigt

Innerhalb weniger Stunden wurden auf zwei Bahnhofsparkplätzen zahlreiche Fahrzeuge zerstört. Eine Tatverdächtige wurde rasch festgenommen.
Johannes Weichhart
29.06.2026, 08:17

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

In den frühen Morgenstunden des 24. Juni ist es auf den Bahnhöfen in Wilfleinsdorf und Bruckneudorf zu einer Serie von Sachbeschädigungen gekommen. Insgesamt wurden 23 geparkte Autos beschädigt. Eine 31-jährige Frau wurde wenig später von der Polizei festgenommen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Anzeige am Bahnhof in Wilfleinsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha. Polizeibeamte fanden dort sieben beschädigte Pkw vor. Bei den Fahrzeugen waren die Scheiben eingeschlagen worden. Zudem wurden das Display eines Ticketautomaten sowie die Fensterscheibe eines Wartehauses zerstört.

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Noch während der sofort eingeleiteten Fahndung erhielten die Ermittler Hinweise auf weitere gleichartige Beschädigungen am Bahnhof Bruckneudorf im Bezirk Neusiedl am See. Dort waren insgesamt 16 geparkte Fahrzeuge auf dieselbe Weise beschädigt worden.

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Beamte der Polizeiinspektion Parndorf konnten eine tatverdächtige Frau (31) schließlich am Bahnhof Bruckneudorf anhalten. Die 31-Jährige, die laut Polizei ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen.

Ermittlungen laufen weiter

Bei ihrer Einvernahme verweigerte die Beschuldigte die Aussage. Ob aus den beschädigten Fahrzeugen auch Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bruck an der Leitha Neusiedl am See
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