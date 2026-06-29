Zerstörungswut auf Bahnhöfen: 23 Autos in einer Nacht beschädigt

In den frühen Morgenstunden des 24. Juni ist es auf den Bahnhöfen in Wilfleinsdorf und Bruckneudorf zu einer Serie von Sachbeschädigungen gekommen. Insgesamt wurden 23 geparkte Autos beschädigt. Eine 31-jährige Frau wurde wenig später von der Polizei festgenommen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Anzeige am Bahnhof in Wilfleinsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha. Polizeibeamte fanden dort sieben beschädigte Pkw vor. Bei den Fahrzeugen waren die Scheiben eingeschlagen worden. Zudem wurden das Display eines Ticketautomaten sowie die Fensterscheibe eines Wartehauses zerstört.