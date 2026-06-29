Gas statt Bremse: Auto landet in Schaufenster

Ein 84-Jähriger ist am Montag in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) mit einem Pkw gegen die Auslage eines Geschäfts geprallt.

Der betagte Lenker dürfte Polizeiangaben zufolge versehentlich das Gaspedal statt der Bremse betätigt haben. Die Beifahrerin, die 86-jährige Ehefrau des Pensionisten, wurde mit Verletzungen in das Landesklinikum Korneuburg gebracht.