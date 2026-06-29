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Gas statt Bremse: Auto landet in Schaufenster
Ein 84-jähriger Autofahrer verlor in Klosterneuburg die Kontrolle über seinen Wagen. Seine Ehefrau wurde bei dem Unfall verletzt.
Ein 84-Jähriger ist am Montag in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) mit einem Pkw gegen die Auslage eines Geschäfts geprallt.
Der betagte Lenker dürfte Polizeiangaben zufolge versehentlich das Gaspedal statt der Bremse betätigt haben. Die Beifahrerin, die 86-jährige Ehefrau des Pensionisten, wurde mit Verletzungen in das Landesklinikum Korneuburg gebracht.
Ereignet hatte sich der Vorfall am Montag kurz vor 10.45 Uhr. Der 84-Jährige am Steuer des Wagens wurde laut eigener Einschätzung nicht verletzt. Zur medizinischen Abklärung wurde der Senior jedoch ebenfalls ins Spital transportiert.
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