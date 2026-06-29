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Niederösterreich

Auto stürzt Böschung hinab und kracht in Firmenmauer

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein Autofahrer in Mautern die Kontrolle über seinen Wagen. Die B33 musste während des Einsatzes komplett gesperrt werden.
Johannes Weichhart
29.06.2026, 12:23

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Feuerwehrleute und Rettungskräfte bergen ein Auto an einem Hang neben einem Gebäude; mehrere Einsatzfahrzeuge stehen auf der Straße.

Ein Verkehrsunfall hat am frühen Montagmorgen auf der B33 in Mautern (Bezirk Krems-Land) einen Großeinsatz der Einsatzkräfte ausgelöst. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und prallte gegen die Mauer eines Firmengebäudes.

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Als die Feuerwehren eintrafen, befand sich die verletzte Person bereits außerhalb des Fahrzeugs und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte den Pkw gegen weiteres Abrutschen, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die Rettungskräfte.

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Für die Dauer des Einsatzes war die B33 vollständig gesperrt. Nach dem Abtransport der verletzten Person wurde das Unfallfahrzeug geborgen. 

46-226868609

Feuerwehr barg das Wrack.

Auch ein durch den Aufprall beschädigtes Lüftungsgerät musste entfernt werden. Anschließend reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn und übergaben die Unfallstelle der Polizei.

Krems
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