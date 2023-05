Musikfestival „Invention & Memories“: Mehr als nur Akkordeon

Das Musikfestival soll nicht einfach eine Abfolge von Konzerten, sondern vielmehr eine gesellige Begegnung von Menschen sein, die sich „in irgendeiner Form mit Musik beschäftigen: spielend, hörend, komponierend oder tanzend“, sagt Lechner.

„Ich freue mich besonders auf die Jamsessions, die jeden Abend nach den Konzerten passieren werden. Ganz, wie es sich für ein wahres Festival gehört, werden einige Musikerinnen und Musiker gleich in mehreren Formationen zu erleben sein“, ergänzt Lechner.

Erstes Lechner Festival fand auf der Burgruine Aggsbach statt

Das seien dieses Jahr die Gitarristin, Komponistin und Sängerin Ramona Kasheer, Pamelia Stickney mit Cello und Theremin, Gitarrist Karl Ritter und auch Otto Lechner selbst.

„Invention & Memories“ knüpft an Lechners Festival „Kunst in der Kartause“ an, das von 2017 bis 2019 in der Burgruine Aggsbach (Bezirk Melk) umgesetzt wurde. Nun findet die Veranstaltung ganz in der Nähe seines Lebensmittelpunkts Gars am Kamp im Kunsthaus Horn statt. Mehr Informationen gibt es hier.