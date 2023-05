Entenmutter "macht die Fliege" und lässt ihre Achtlinge zurück

In der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee werden derzeit acht verwaiste Entenküken versorgt. Vor einigen Tagen mussten sie von der Freiwilligen Feuerwehr Stillfried in der Gemeinde Angern an der March im Bezirk Gänserndorf aus einer betonierten Grube gerettet worden.

Die Entenmutter war mutmaßlich mit den Achtlingen überfordert, "machte die Fliege" und kehrte nicht mehr zu ihren Jungen zurück.

