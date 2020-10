Musikalisch „wiads langsam wos“

„Friara woit i ollas schoffn, heite gib i präventiv auf“, singen die Neuhofner (Bezirk Amstetten) Bernhard Scheiblauer und Sigrid Horn mit der Vorarlbergerin Sarah Metzler im Lied „langsam wiads wos“. Dazu erschien nun das Musikvideo, bei dem sich die drei Musiker auf einer Baustelle in Amstetten „austoben“ konnten.

Den Wortwitz verdankt die Band SarahBernhardt dem Neuhofner (Bezirk Amstetten) Scheiblauer, der die Texte schreibt, singt und Ukulele spielt. Dazu begleitet ihn die Stimme und Harfe von Metzler. Horn, die schon mit einigen Soloprojekten erfolgreich war, ist ebenso gesanglich mit von der Partie.

"Mit in die Kindheit"

Schon für Horns erstes Album 2018 fragte die Sängerin die beiden, ob sie mitspielen wollen. „So hat es sich ergeben, dass wir zu dritt auftreten“, sagt Scheiblauer.

Auf die Idee zum Musikvideo auf einer Baustelle kam man, weil auch das Bild auf dem Albumcover eine Baustelle zeigt. „Das Foto wirkt so, als wäre es von jemandem von uns daheim. Es nimmt einen von der Sprache her mit in die Kindheit … zum Großwerden im Mostviertel. Das ist ein vertrauter Anblick“, erklärt Scheiblauer. Auch das Lied „langsam wiads wos“ passe gut zum Thema Baustelle, wie auch das gleichnamige Album, das im Sommer erschienen ist. „Man will einen Fortschritt machen, egal wie klein der ist und den erreicht man in Wahrheit dadurch, in dem man was z’amhaut“, sagt Scheiblauer lachend. „Das ist Empowerment.“