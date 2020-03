Sigrid Horn trotzt der Krise mit Konzert auf 37 Quadratmetern

Und in „ MEA“ („ Meer“) auf die weibliche Sexualität – ganz unabhängig von der #MeToo-Bewegung: „Der Song ist inspiriert von der Lyrikerin Delmira Agustini aus Uruguay. Sie hat ganz explizite Gedichte geschrieben, die das typische Bild der Frau in der Lyrik umgekehrt haben. Bei ihr war auf einmal der Mann das Objekt und sie hatte die Begierde. Um das zu vertiefen, beschreibe ich in , MEA’ die körperlichen Zustände, die Sex auslösen kann – ohne all das Skandalöse, das sonst oft dabei ist. Ich will nur sagen: ,Das ist Liebe, das ist Sex und das ist schön’.“

INFO

Sigrid Horn hat das für heute Abend geplante Release-Konzert von "i bleib do" in ihr Wohnzimmer verlegt und streamt es um 19.30 Uhr auf https://www.facebook.com/SigridHorn.offiziell/