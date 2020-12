Musicalsommer: Internationales Spektakel nach Corona-Absage

„Der Musicalsommer findet auf alle Fälle statt“, kündigt Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer an. Er sei das Aushängeschild und Flaggschiff des Kulturbetriebs. Die Kreativität in den Produktionen habe nationale und internationale Aufmerksamkeit beschert, sagt er. Bewusst stelle man die Sommerproduktion jetzt in die Auslage, um im Karten-Weihnachtsgeschäft aufzuzeigen und neue touristische Gleise zu befahren. Durch enge Kooperation mit dem Mostviertel-Tourismus und der NÖ Werbung soll das Festival den Nächtigungstourismus steigern. Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt kündigt auch an, alle Werbekanäle damit zu bespielen.

Im von der Pandemie wirtschaftlich schwer getroffenen Amstettener Kulturbetrieb behält das Musical eine Sonderstellung. Einsparungen am Budget mache man mit Kreativität wett, versichert Balga. Christopher Prassl, der wirtschaftliche Leiter der Veranstaltungsbetriebe, berichtet, dass man die Zahl der Vorstellungen von minimal 14 auf 28 erhöhen kann.

Gelten im Sommer noch Corona-Limits, kann das Theater in der Pölz-Halle mit sicheren 350 Stühlen aufwarten. Uneingeschränkt gebe es 620 Plätze. Der normale Kulturbetrieb könnte im nächsten Februar langsam hochgefahren werden, schätzt Prassl. „Vorausgesetzt die Lockerungen im Jänner kommen tatsächlich“, sagt er skeptisch.