Müll entdeckt: Abfallklumpen werden händisch aus Donau gefischt

Es sind keine schönen Bilder, die sich seit einigen Tagen auf den Social Media-Kanälen von der Donau verbreiten: Zu sehen sind große und kleinere Müllklumpen, die ans Ufer angespült werden. So wurden in Hainburg, Fischamend, Haslau (Bezirk Bruck an der Leitha) sowie in Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf) derartiger Abfall entdeckt, wie die NÖN zuerst berichteten.

Einer, der bereits vor etwa einem Monat die Müllklumpen entdeckt hat, ist Tobias Leister, Umweltgemeinderat (Liste RAM) in Fischamend: „Zuerst habe ich mir nicht so viel dabei gedacht.“ Erst, als er mit anderen Fischern gesprochen habe, seit das Ganze ins Rollen gekommen, sagt Leister im Gespräch mit dem KURIER. Er vermutet, dass der Müll bereits seit Mitte Juni angespült wird. Denn ein sehr großer, etwa hundert Kilogramm schwerer Klumpen (siehe Bild), liege sehr weit weg vom derzeitigen Wasserpegel entfernt.

