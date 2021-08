MRT-Untersuchungen in NÖ: Wer nicht warten will, muss zahlen

Dass dem in der Praxis nicht so ist, berichtet aber auch Karl P. aus dem Bezirk Baden: „Als ich mit einer Überweisung wegen eines Sehnenrisses in der Schulter angefragt habe, hätte ich einen Termin in fast sechs Wochen in der Vertragsordination in Baden erhalten. Beim privaten Anbieter habe ich gleich am nächsten Tag einen Termin erhalten und dafür 198 Euro bezahlt.“ Patientenanwalt Bachinger spricht von auffälligen Häufungen solcher und ähnlicher Beschwerden in diesem Sommer.

Keine Rückvergütung

Besonders verwundert ist Karl P. allerdings über die Tatsache, dass seitens der Gesundheitskasse (ÖGK) nicht einmal ein Teil des nun von ihm für den privaten MRT-Termin bezahlten Betrages refundiert wird. „Weil ich bei jeder anderen Leistung bei einem Wahlarzt auch eine Vergütung bekomme“, so P. „Ich finde es eine Frechheit, wenn ich schon privat zum MRT gehe und damit das System der Wartezeiten entlaste, dass ich dann nicht einmal die Vergütung bekomme, welche die ÖGK sonst ohnehin auch dem Vertragsarzt für ein MRT zahlen müsste.“

Die Kasse verweist diesbezüglich auf das Sozialversicherungsgesetz. Rechnungen von CT- oder MRT-Untersuchungen bei Nicht-Vertragspartnern können demnach laut Gesetz nur dann zur Erstattung eingereicht werden, wenn die Geräte, auf denen die Untersuchungen durchgeführt werden, im sogenannten Großgeräteplan des österreichischen Strukturplans Gesundheit (ÖSG) festgelegt sind. Dies teilt man auch auf der ÖGK-Homepage deutlich mit. Der Haken an der Sache: In Niederösterreich ist derzeit kein einziges Gerät in Betrieb, das diese Voraussetzung erfüllen würde. In Wien hingegen stehen drei solcher Institute zur Auswahl.