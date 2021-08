Eiernockerl-Posting brachte Impfgegner bedingte Haftstrafe ein

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Derzeit ist es so, dass in den Verhandlungssälen im Landesgericht St. Pölten keine Maske getragen werden muss. Wer geimpft oder getestet ist, kann frei durchatmen. Herr R. aus dem Bezirk Tulln lässt die Maske zu Beginn des Prozesses auf. „Sie haben es nicht so mit dem Impfen, stimmt’s?“, sagt der Richter. „Ja“, antwortet der 35-Jährige, der gegen das Verbotsgesetz verstoßen haben soll, und deshalb auf der Anklagebank sitzt. Aber weil er sich ausnahmsweise vor dem Prozess testen ließ, darf er dann doch noch die Maske abnehmen.

Mit seiner Meinung hält R. nicht hinter dem Berg. Auf Facebook sehr aktiv, brachten ihm drei Postings nun große Probleme mit der Justiz ein.