Mountainbike-Netz auf neuen Wegen

Für seine Anregung, Mountainbikern neben den ausgewiesenen Routen auch andere, derzeit verbotene Waldwege zu öffnen, gab es für Jochen Danninger heftige Kritik aus den eigenen ÖVP-Reihen. In einem Arbeitsgespräch mit Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager konnte sich der Tourismus- und Sportlandesrat nun auf eine weitere gemeinsame Vorgehensweise einigen.

„Fest steht, der Mountainbike-Boom stellt die Naturräume in Niederösterreich und hier vor allem die Wälder vor große Herausforderungen. Fest steht auch: Wer sich heute in Wien oder Niederösterreich ein Mountainbike oftmals um mehrere Tausend Euro gekauft hat, wird es auch nutzen. In diesem Spannungsfeld braucht es aus unserer Sicht eine bessere Lenkung der Besucherströme im Wald“, betont Landesrat Danninger.