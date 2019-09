Mordversuch: Türsteher beinahe Halsschlagader durchtrennt

Der Messerstich in den Hals hat um Haaresbreite die Halsschlagader verfehlt. „Ein halber Zentimeter weiter daneben und ich wäre jetzt tot. So gesehen hatte ich riesiges Glück.“ Manuel K. (Name von der Redaktion geändert) liegt auf der Unfallchirurgie des Wiener Neustädter Krankenhauses. Der Familienvater und Türsteher des bekannten Afterhour-Lokals „Cafe Premiere“ ist Sonntagfrüh Opfer eines Angriffs geworden. Der 21-jährige syrische Asylweber Abdullah S. soll im Streit dem Sicherheitsmann ein Klappmesser in den Hals gerammt haben.

Die Attacke geschah inmitten der heftigen Debatte um ein sektorales Waffenverbot im Stadtgebiet von Wiener Neustadt. Die Politik rund um Bürgermeister Klaus Schneeberger ( ÖVP) fordert dies, nachdem am 29. August ein 28-jähriger Burgenländer in der polizeilichen Schutzzone beim Bahnhof beinahe bei einem Messerangriff getötet wurde. Dringend tatverdächtig ist ein 30-jähriger, amtsbekannter Asylwerber.