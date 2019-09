Wiener Neustadt will Waffenverbot in der ganzen Stadt

Am Abend des 29. August soll ein 30-jähriger Asylwerber im Zuge einer Auseinandersetzung in der Purgleitnergasse einen 28-Jährigen niedergestochen haben. Bei dem Streit könnte es um Drogen gegangen sein. Das Opfer wurde so schwer verletzt, dass es nach einer Not-OP in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste. Der mutmaßliche Täter ist polizeibekannt.