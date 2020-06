Mordversuch: Patriarchen-Streit unter Brüdern ging blutig aus

Der Vater kam bei einem Bombenanschlag in Damaskus (Syrien) ums Leben. Nach der Flucht 2015 nach Österreich ging es für die beiden pubertären Brüder um die Vormachtstellung in der Familie. Dieses Patriarchentum hat vergangenen Oktober in Wimpassing bei Neunkirchen in einem blutigen Angriff geendet.

Weil der damals noch 17-jährige Baraa K. die monatelange „Unterdrückung“ durch seinen um ein Jahr älteren Bruder nicht mehr aushielt, habe er zu einem Messer gegriffen und es Yaman K. in die Brust gerammt. So stark, dass die Klinge in Brustkorbhöhle und Lunge eintrat. Dafür musste sich der junge Syrer am Mittwoch am Landesgericht Wiener Neustadt wegen versuchten Mordes verantworten. Weil ihm der Grazer Gerichtspsychiater Manfred Walzl auch noch eine schwere Borderline-Störung mit hoher Aggressivität attestiert, forderte die Staatsanwaltschaft eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.