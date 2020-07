Mordprozess um Top-Banker: "Keine psychiatrischen Auffälligkeiten"

Weitere charakterliche Einblicke hinsichtlich des Beschuldigten lieferte der Sohn des Angeklagten. „Die ganze Aktion war ein ziemlicher Schock, weil es überhaupt nicht mit dem zusammengepasst hat, was vorher war“, sagte der Mann im Zeugenstand über die Bluttat. Er bezeichnete seinen Vater als generell gut aufgelegt, kommunikativ und sehr gesellig. Als „im ganzen Haus angesehen und geschätzt“ beschrieb ein ehemaliger Vorgesetzter den 62-Jährigen.

Der Angeklagte hatte sich am ersten Prozesstag in der vergangenen Woche schuldig bekannt. Er soll der 86-Jährigen in deren Wohnhaus am 16. September 2019 mit einer mit Münzen gefüllten Socke etwa zehnmal mit voller Wucht gegen den Kopf geschlagen haben. Im Anschluss versuchte der Beschuldigte, mit einer mitgebrachten Frischhaltefolie die betagte Frau zu ersticken. Die Seniorin wehrte sich so heftig, dass der Angeklagte auch Nase und Mund mit den Händen fest zudrückte. Ob dies oder die Handlung mit der Frischhaltefolie zum Tod der Frau führte, sei „nicht eindeutig abgrenzbar“, sagte der gerichtsmedizinische Gutachter Wolfgang Denk.