Morddrohung gegen Tochter, weil sie rauchte: Vater muss ins Gefängnis

„Siehst du deinen Papa regelmäßig?“ fragt der Richter. „Nein. Und ich will ihn auch nicht mehr in meinem Leben haben“, antwortet die 15-Jährige, die als Zeugin nur in Abwesenheit ihres Vaters aussagen möchte. Das Verhältnis zwischen dem Angeklagten und seinen Kindern ist ebenso zerrüttet wie jenes zu seiner Ex-Frau. Trotzdem habe er immer wieder versucht, sie zu einer Rückkehr zu ihm zu bewegen, schildert die Tochter.

Ins Gesicht geschlagen

Aus der Tatsache, dass er mit dem Lebenswandel der 15-Jährigen nicht einverstanden ist, macht der zweifach Vorbestrafte kein Geheimnis. „Mein Sohn hat mir erzählt, dass sie raucht und es zu Hause Alkohol gibt“, sagt er. Im Zuge einer Diskussion soll der türkische Staatsbürger seine Tochter ins Gesicht geschlagen haben, was sowohl deren Bruder als auch die Mutter bestätigen.