Mord von Greinsfurth steht vor Klärung

Die Filialleiterin eines Supermarktes war am Abend des 28. Mai auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Greinsfurth erwürgt worden. Ihr weißer Opel Corsa stand nicht weit entfernt am Parkplatz. In diesem Bereich muss Brigitte G. ihrem späteren Mörder in die Arme gelaufen sein. „Obwohl der Parkplatz auch am Abend noch gut besucht war, haben wir bis jetzt keine Hinweise bekommen. Wir gehen davon aus, dass es zu einem Kampf gekommen ist“, erklärte damals ein Ermittler. Die 52-Jährige wurde vermutlich mit bloßen Händen erwürgt.