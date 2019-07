Parkplatz-Mord: Polizei und Justiz überlegt DNA-Massentest

Es ist bereits 21 Jahre her, dass der zweifache Kindermörder Ronny Rieken in Deutschland mittels eines Massen-Gentests überführt wurde. 18.000 Männer gingen zum damals noch freiwilligen Mundhöhlenabstrich. Nach einem rätselhaften Mord in Niederösterreich könnte ein Massentest nun erstmals auch in Österreich als letztes Mittel bei einem Kapitalverbrechen zum Einsatz kommen.

Am 28. Mai wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Greinsfurth die 52-jährige Brigitte G. erwürgt in einem Gebüsch entdeckt. Weil sich die Frau einen erbitterten Todeskampf mit ihrem Mörder lieferte, gibt es auch DNA-Spuren des Täters. Unter den Fingernägeln der Toten wurden Hautreste des Täters gefunden. Die Filialleiterin eines Lebensmitteldiskonters muss ihrem Peiniger das Gesicht oder die Hände massiv zerkratzt haben.