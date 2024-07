Mord mit drei Toten: Banaler Grund für schlimmes Blutbad in NÖ

Wochenlang wurde in der Causa ermittelt, Tatort-Spezialisten, Gerichtsmediziner, Datenforensiker und Sachverständige bemüht.

In der Wohnung stießen die Helfer am 3. Februar dieses Jahres auf die blutüberströmten Leichen von drei Altwarenhändlern – 63, 67 und 77 Jahre alt.

"Das Verfahren wurde von Todes wegen eingestellt“, sagt Habitzl . Soll heißen: Der Mordverdächtige selbst ist nicht mehr am Leben und kann somit strafrechtlich nicht mehr verfolgt und belangt werden.

Wie das NÖ Landeskriminalamt aufwendig rekonstruieren konnte, hatte der 77-jährige Otto O. in seiner Wohnung in Bad Vöslau seine beiden Bekannten, einen Wiener und einen Mann aus dem Bezirk Horn, zu Besuch. Das Trio kannte einander seit Jahren, weil alle mit Altwaren gehandelt bzw. diese gesammelt haben.

Der genau Tatablauf

"Eines der Opfer wurde mit einer Schrotflinte erschossen“, erklärt ein Ermittler. Das zweite Opfer wies Schusswunden an Kopf und Körper sowohl von der Schrotflinte, als auch von einem Revolver auf. Die benutzten Waffen hatte Otto O. legal besessen. Nach dem Doppelmord an seinen befreundeten Kollegen legte der 77-Jährige ein Feuer in der Wohnung.

"Anschließend beging er mit dem Revolver Selbstmord“, so ein Kriminalist.