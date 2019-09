Mord in Edlitz: Tatverdächtiger war Bankberater des Opfers

Im Fall des Mordes an einer 85-jährigen Frau in Edlitz im Bezirk Neunkirchen sind am Dienstag neue Details ans Tageslicht gekommen. Demnach handelt es sich bei dem dringend Tatverdächtigen um einen 61-jährigen Bankmitarbeiter, der mit der wohlhabenden, pensionierten Baumeisterin Emma S. in einer Geschäftsbeziehung gestanden haben soll. Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigt dem KURIER, dass sich Opfer und der mutmaßliche Täter gekannte haben. Der Mann soll eine Art Bankberater der Frau gewesen sein.

Was der Mann Montagabend gegen 20.30 Uhr in der schmucken Villa von Emma S. in Edlitz zu suchen hatte, versuchen nun die Raub- und Tatortermittler des nö. Landeskriminalamtes herauszufinden.