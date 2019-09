Home Invasion in NÖ: Pensionistin misshandelt und getötet

Ein Hubschrauber des Innenministeriums, die Spezialeinheit Cobra und dutzende Kräfte der Polizei suchen in diesen Minuten nach Tätern, die in Edlitz im Bezirk Neunkirchen ( Niederösterreich) eine Frau in ihrem eigenen Haus überfallen und getötet haben sollen.

Ersten Informationen zufolge, welche der KURIER erhalten hat, dürften die Täter die Frau überfallen und brutal misshandelt haben, bis sie tot war. Beim Opfer soll es sich um eine alleinstehende, betagte Pensionistin handeln.

Die Polizei weitete die Suche auf einen großen Umkreis rund um den Tatort aus und soll sogar teilweise den Verkehr auf der nahegelegenen Südautobahn (A2) gestoppt haben, um die Täter zu finden.

Der KURIER ist vor Ort. Mehr Infos in Kürze.