Mord an 16-Jähriger: Aufregung um Gedenkmärsche

Abschiebungen: ÖVP macht Druck

Politisch macht jetzt Niederösterreichs ÖVP wegen des Mords an der 16-Jährigen Druck. Da trotz einiger Delikte das Aberkennen des Asylstatus beim mutmaßlich Mörder, dem aus Syrien stammenden Yazan A., nicht möglich war, wird dazu in der Landtagssitzung am 31. Jänner ein Antrag diskutiert. Wobei dieser bereits im Dezember von der ÖVP eingebracht worden war.

Klubobmann Klaus Schneeberger, auch Bürgermeister in Wiener Neustadt: "Das Asylrecht ist ein sensibles persönliches Recht. Wer wirklich Schutz braucht und unsere Regeln einhält und respektiert, soll auch in den Genuss dieses Rechts kommen. Klar ist aber, dass jene, die dieses Recht missbrauchen und straffällig werden, sofort abgeschoben werden müssen." Deswegen fordert die ÖVP die "Beschleunigung und effektive Durchsetzung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, insbesondere von straffälligen Fremden". So will man weiter Druck für eine entsprechende Vollzugspraxis machen.