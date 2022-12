Mödlinger Schule backte 40 Kilogramm Kekse für den guten Zweck

Spenden

Die Weihnachtskekse und -Kränze wurden an vier Organisationen gespendet. Moja, die mobile Jugendarbeit in Mödling und der Vösendorfer BMX-Verein bieten die Produkte am Adventmarkt an. Die Brunner Tafel und das Flüchtlingslager Traiskirchen freuen sich ebenfalls über Weihnachtliches aus der Emma-Plank-Schule. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Familien so viel Begeisterung für unser karitatives Projekt an den Tag gelegt haben. Schön, dass wir damit andere Organisationen unterstützen können“, meinten die Schulleiterinnen Zorica Obrovac-Melber und Androulla Höller stolz.

Aber auch abseits dieser Aktion tut sich einiges in der Emma-Plank-Schule. Während der Pandemie wurden die Unterrichtsräume um 200 m² erweitert, 15 neue Laptops angeschafft. Seit diesem Schuljahr wird Französisch im Schulalltag gesprochen und eine Leseomi unterstützt täglich die 1. bis 3. Schulstufe. Die Emma-Plank-Schule wird in drei Mehrstufenklassen geführt. 2016 wurde der Schule das Öffentlichkeitsrecht auf Dauer verliehen.

www.emmaplankschule.at