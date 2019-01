Mödlinger Ortschef rügt „Pizza-Essen-Pädagogik“ in St. Gabriel

Dass die Caritas im Haus St. Gabriel Asylwerbern nächtens Pizza serviert, störte bisher allen voran die niederösterreichische FPÖ. „Straffälligen Personen mit einer Pizza um Mitternacht zu begegnen“, sei „zu wenig“, sagte etwa Landesrat Gottfried Waldhäusl. Nun ist auch der Mödlinger ÖVP-Bürgermeister Hans Stefan Hintner in den Streit eingestiegen:

„Die Pizza-Essen-Pädagogik dürfte in St. Gabriel nicht so aufgehen...zwei Ex-Drasenhofner sind jetzt in U-Haft“, schrieb er auf Facebook (das Posting ist mittlerweile gelöscht, Anm.).

Zur Erinnerung: Als das Skandalquartier Drasenhofen geschlossen wurde, übersiedelten seine jungen Bewohner im Dezember nach St. Gabriel. Man habe damals bis spät in die Nacht mit den Jugendlichen Pizza gegessen und ihnen die Regeln erklärt, sagte ein Caritas-Sprecher damals.