Historische Wende in Mödling: Grüne und SPÖ entthronen die ÖVP

Mehrheit für SPÖ und Grüne

Die Sensation ist perfekt. Am Dienstag haben sich SPÖ und Grüne auf eine Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren geeinigt. Gemeinsam verfügt man nach den Zugewinnen der Sozialdemokraten am Sonntag über die nötige Mehrheit im Gemeinderat. Denn die Grünen hatten ihr außergewöhnlich gutes Ergebnis aus dem Jahr 2020 verteidigen können und mehr als 26 Prozent der Stimmen erreicht.

Aus dem Wahlergebnis lasse sich "daher ein klarer Wunsch nach Veränderung in Mödling ableiten", betonten Grüne und SPÖ

in einer gemeinsamen Aussendung. "Vor diesem Hintergrund haben sich die Parteien für die Regierungszusammenarbeit entschieden." Man wolle "unverzüglich in Detailverhandlungen eintreten. Es wurde eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe festgelegt."