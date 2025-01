Landezone Uni-Klinikum: Black Hawks im Anflug auf St. Pölten

„Ziel des Universitätsklinikums St. Pölten ist es jedenfalls, im Krisenfall auch für Anflüge des Black Hawk tauglich zu sein. Dahingehend gibt es Überlegungen, was das Areal des ehemaligen Haus A betrifft“, sagt Matthias Hofer , Sprecher der Landesgesundheitsagentur Niederösterreich (LGA) auf Anfrage.

KURIER-Informationen zufolge wird aber auch noch eine weitere Möglichkeit in Betracht gezogen, um künftig die Heeresfalken beim Uni-Klinikum landen lassen zu können. Im Gespräch ist nämlich auch eine Vergrößerung des Heliports am Dach des Hauses C . Diese Landezone ist bislang für den Black Hawk noch nicht geeignet, weil sie zu klein ist.

Wie wichtig die Hubschrauber des Bundesheeres auch für Niederösterreich sind, hat sich zuletzt bei der Hochwasserkatastrophe im September 2024 gezeigt. Immer wieder konnten Menschen, die aufgrund der Wassermassen in ihren Häusern eingeschlossen waren, von den Heerespiloten gerettet werden. in Zukunft könnten Verletzte möglicherweise gleich direkt ins Krankenhaus in der Landeshauptstadt geflogen werden.

Kooperation mit dem ABC-Abwehrzentrum

Im Raum steht übrigens auch eine Kooperation mit dem ABC-Abwehrzentrums des Bundesheeres, das in Korneuburg stationiert ist. Auch hier gibt es hinter den Kulissen Überlegungen, dass die Spezialisten des Heeres, die auch in Sachen Dekontamination absolute Profis sind, künftig enger mit dem größten Krankenhaus in St. Pölten zusammenarbeiten sollen.